Juventus, se esce Douglas Costa tentativo per Chiesa. Inter, Marcos Alonso favorito per la fascia sinistra. Napoli, City e Paris ancora alla finestra, Koulibaly ora può restare

Con Milik alla Roma e Dzeko alla Juventus, il giro delle punte si è concluso. Il mercato dei bianconeri non è però finito qua perché serve anche un’altra punta e il nome più caldo resta quello di Kean. Per lui sarebbe un ritorno a Torino dopo che poco poi di un anno fa è stato ceduto all’Everton per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. La soluzione più probabile è un prestito secco o al massimo con diritto di riscatto. La Juventus però non si ferma ed è sempre attiva sul fronte delle uscite. In attacco i bianconeri stanno cercando di capire se può arrivare un’offerta interessante per Douglas Costa: valutazione 30 milioni di euro. Se dovesse arrivare, l’obiettivo è reinvestire questa cifra per fare un tentativo su Chiesa. La Juventus ha pensato di stanziare una cifra non superiore ai 40 milioni di euro inserendo magari una contropartita tecnica come Luca Pellegrini. Resta da capire se una proposta del genere possa andare bene alla Fiorentina, che in quel caso poi dovrebbe trovare un’alternativa. Per il centrocampo il nome preferito resta quello di Locatelli del Sassuolo ma oggi vista anche la richiesta del club emiliano è un’impresa quasi proibitiva. Anche l’Inter deve ancora completare il suo organico. Dato per fatto Vidal, il centrocampo è al completo. Un tassello che i nerazzurri devono sistemare è la fascia sinistra. Dalbert resta in partenza ma ancora non c’è un’offerta concreta. Appena si muoverà qualcosa l’Inter proverà a convincere il Chelsea a vendere uno tra Emerson Palmieri o Marcos Alonso. L’ex Fiorentina da tempo vorrebbe tornare in Italia e allo stato attuale rimane l’ipotesi più concreta. Per il ruolo di quarta punta c’è Pinamonti. Sebastiano Esposito invece non resterà. Per lui c’è l’imbarazzo della scelta ma oggi la Spal è in vantaggio. Infine il Napoli. Si sta complicando la situazione relativa a Koulibaly. Il Manchester City resta semore fortemente interessato ma ancora non è in grado di soddisfare la richiesta del Napoli. Idem il Paris Saint Germain. E visto che mancano poco più di due settimane alla fine del mercato la sensazione è che alla fine il forte difensore senegalese possa anche rimanere in azzurro. Non è detto ma è un’opzione che va tenuta presente. Nel caso di permanenza il Napoli potrebbe anche decidere di non rinnovare il contratto a Koulibaly visto che la scadenza è a giugno 2023. Se invece il City riuscisse a presentare una proposta da 70 milioni ci sarebbe il via libera alla cessione e a quel punto il Napoli partirebbe all’assalto di Sokratis.