Le pagelle dell'Armenia - In tanti vanno a fondo, solo Babayan non crolla

Risultato finale

Italia-Armenia 9-1

(8' e 33' Immobile, 9' e 65' Zaniolo, 29' Barella, 72' Romagnoli, 76' rig. Jorginho, 77' Orsolini, 81' Chiesa - 80' Babayan)

Airapetyan 3 - Un po' improvvido nell'uscita sul vantaggio di Immobile, è poi beffato dal tocco morbido di Zaniolo. Poco dopo salva i suoi grazie a una coraggiosa uscita, ma non replica nelle occasioni seguenti: a volte sarebbe meglio rimanere tra i pali. Tante topiche anche dopo.

Hambartsumyan 4 - Si occupa personalmente di Chiesa: sembra avere gamba e passo per farlo, ma ogni tanto il diretto avversario gli scappa via. La situazione, con il passare dei minuti, diventa man mano sempre più ingestibile pure per il capitano.

Haroyan 3 - Non è esente dal crollo collettivo, anzi si iscrive subito alla lista dei giocatori con più di un problema. Chiesa e Barella, quest'ultimo con i suoi inserimenti profondi, lo mandano in imbarazzo totale. Unico ammonito dell'incontro.

Calisir 3 - Immobile si muove molto, lungo tutto il fronte, e lui nel tentativo di seguirlo a volte finisce per abboccare e farsi trovare fuori posizione. Finché ci riesce, guida la propria difesa. Poi la comanda nell'affondare con due piedi dentro le sabbie mobili.

Ishkhanyan 4 - Molto probabilmente questa notte, quando riuscirà a prendere sonno, sentirà la presenza costante di Zaniolo. Sì, perché questa sera l'esterno giallo-rosso è stato il suo incubo, molto semplicemente. Non va troppo meglio con Orsolini.

(dal 69' Sarkisov 5 - Difficile incidere entrando sul punteggio di 5-0. Certo, non si vede neanche mezza volta da quando entra).

Hovhannisyan 3,5 - Non sembra al meglio della forma, e fatica quando l'Italia si affaccia sulla sua fascia come sul 2-0 di Zaniolo. Offensivamente lascia quantomeno intravedere qualche spunto degno d'interesse, ma ovviamente non può bastare. Crolla come tutti.

Barseghyan 4 - Il suo mancino è uno dei piedi più educati nell'intera compagine armena, ma questa sera riesce ad innescarlo solamente un paio di volte, e senza neanche risultati degni di nota. Per il resto è tutto un lungo inseguimento.

Grigoryan 4,5 - Pessima la sua serata, sempre preso in mezzo nella morsa del palleggio azzurro. Finisce per girargli la testa, e il suo allenatore preferisce almeno risparmiargli la mezz'ora finale.

(dal 60' Simonyan 4 - Lui è la mossa azzardata del ct che lo butta dentro per cambiare modulo e magari le sorti. Da 4-0 al 9-1 finale: dire che l'esperimento sia riuscito viene difficile).

Edigaryan 4 - Dei due centrocampisti centrali sembra quello in grado di trovare il colpo, ma non è altro che una flebile illusione. La mediana italiana finisce con il passargli sopra spesso e volentieri. Senza neanche chiedere il permesso.

(dall'83' Avetisyan s.v.)

Babayan 5,5 - Serata da sliding doors: due minuti prima del vantaggio azzurro avrebbe potuto sbloccarla lui Ma ha trovato il solito, attento Sirigu... Da lì è cominciata la devastazione. Mette almeno la firma sull'unico gol della sua squadra, poi però esce anzitempo per infortunio.

Karapetyan 5 - Bonucci lo lancia involontariamente in contropiede, lui tenta la grande finezza e per poco non ci riesce: lo ferma solamente la traversa. Trova anche più tardi nel difensore italiano un inatteso alleato, ma non riesce a sfruttare del tutto le chance che ha prima di scomparire.