Alexander Isak, attaccante della Nazionale svedese oggetto di cori razzisti da parte dei sostenitori della Romania nel match vinto ieri sera dalla Svezia per 2-0, ha parlato al termine della gara per spiegare l'accaduto: "Ho chiesto all'arbitro di prestare attenzione ai cori o se avesse già sentito qualcosa e dopo un paio di minuti mi ha detto di aver effettivamente sentito le offese. Mi ha chiesto se dovesse fermare il gioco ma gli ho risposto di no anche se è incredibilmente triste ascoltare queste offese ancora al giorno d'oggi. Ovviamente fa male ed è un peccato, ma eravamo preparati a questa evenienza. Non lascio che i cori mi influenzino mentre gioco, è meglio ignorarli. Ci saranno sempre degli idioti in giro ed è meglio non dare loro l'attenzione che cercano".