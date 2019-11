Erik Ten Hag

Soddisfatto il tecnico dell'Ajax, Erik Ten Hag, per la vittoria sul Lille che avvicina i lancieri agli ottavi di finale: "Sono molto contento, ma non ci siamo ancora qualificati. Ci serve ancora bisogno di un punto. Abbiamo collezionato prestazioni eccellenti fin qui anche se a volte perdiamo la concentrazione e questi livelli non è ammissibile. In alcune occasioni siamo stati troppo frenetici giocando la palla lunga".