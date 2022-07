ufficiale Estrela Amadora, dal Milan arriva Luan Capanni

Prima esperienza in Portogallo per l'italo-brasiliano Luan Capanni (22). E' stato definito il prestito dell'attaccante dal Milan all'Estrela Amadora, seconda divisione lusitana.

Cresciuto nel Flamengo, nel 2018 Capanni è stato ingaggiato dalla Lazio, per passare dopo sei mesi al Milan e da lì i passaggi a Racing Santander, Viterbese e Grosseto.