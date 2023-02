ufficiale Hajduk Spalato, blindato il gioiello Vuskovic

La dinastia Vuskovic si arricchisce di un altro componente. Nel giorno del suo sedicesimo compleanno, Luka Vušković ha firmato sino al 2026 con l'Hajduk Spalato. Ed oggi è arrivato un ulteriore regalo, vale a dire l'esordio in prima squadra nella sfida scudetto contro la Dinamo Zagabria, persa rovinosamente per 4-0. In formazione con lui anche l'italiano Marco Fossati (30) e l'attaccante Marko Livaja (29).

Difensore centrale, nelle formazioni giovanili risulta dominante e adora trovare la porta attraverso conclusioni da distanze siderali. Tra campionato e Youth League, solo quest'anno, ha siglato otto reti. Già nel mirino del Paris Saint Germain.