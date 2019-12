© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Jadon Sancho resta al Borussia Dortmund, almeno fino a giugno. Secondo quanto riporta il Telegraph, il club giallonero avrebbe infatti deciso di blindare il suo talento offensivo in vista di un'estate di mercato che si preannuncia già bollente: alla finestra ci sono da tempo Manchester United, Manchester City, Liverpool, Real Madrid, Barcellona e Paris Saint-Germain.

Troppi ritardi - Sancho, autore finora di 7 gol e 9 assist in 19 presenze, ha fatto spazientire il Dortmund per qualche ritardo di troppo in questa prima parte di stagione, restando però comprensibilmente al centro del progetto tecnico di Favre.