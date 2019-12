Bale: "Mourinho-Tottenham miglior binomio possibile per vincere titoli"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Gareth Bale lancia messaggi a José Mourinho e quindi alla sua ex squadra. Il gallese ha dichiarato a BT Sport: "Il Tottenham vuole vincere titoli e non credo ci sia associazione migliore di Mourinho-Tottenham per cercare di farlo". 30 anni, il giocatore è in uscita dal Real Madrid. Con gli Spurs Bale ha giocato dal 2007 al 2013, segnando 55 reti in 203 partite.