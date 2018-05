Balotelli-Marsiglia, Garcia studia il colpo 'alla Luiz Gustavo'

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

L'Equipe oggi in edicola fa il punto sul futuro dell'Olympique Marsiglia. Conferme sull'idea Mario Balotelli per la formazione di Rudi Garcia: ventisette anni, lascerà il Nizza in scadenza. Il piano dell'OM per Super Mario, opzione in Italia per molti club tra i quali la Roma, è un colpo 'alla Luiz Gustavo', magari in collaborazione con lo sponsor tecnico Puma, con indennizzo alla firma e ingaggio importante.