Non bastano al Barcellona i gol di Griezmann e Suarez per battere la Real Sociedad. All'Anoeta finisce 2-2, ma dalla Catalogna protestano per un rigore su Piqué non ravvisato dall'arbitro. Arrabbiato il Mundo Deportivo, che gioca con il fatto che mercoledì ci sarà il Clasico con il Real Madrid e titola: "Il classico furto".