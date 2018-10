Barcellona, Sport fissa il prezzo: "130 milioni, de Jong e de Ligt"

E' già tempo di parlare di calciomercato, anche se la prossima sessione non si aprirà prima di due mesi e mezzo. Il quotidiano catalano Sport ne scrive in chiave Barcellona e titola così in prima pagina: "130 milioni, de Jong e de Ligt". L'Ajax ha infatti fissato il prezzo per le sue due stelline e agli azulgrana spetterà una trattativa complicata per portarli in Catalogna. L'attaccante classe '97 teme che da Barcellona scelgano soltanto il compagno di squadra per l'alto costo del suo cartellino.

