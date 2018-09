Bundes, i risultati: Dortmund fermato dall'Hoffenheim, Hertha scatenato

Parma, Inglese al 45': "Vogliamo vincere per la salvezza"

Roma, Di Francesco: "Schick? Deve dare di più in campo"

Atalanta, Gasperini: "Felice del rinnovo. Qui ho tutto per fare bene"

Roma, Di Francesco: "Zaniolo? Non è stato solo un segnale"

Empoli, Maietta: "Giochiamo bene, ma non facciamo punti"

Atalanta, i convocati di Gasperini per il Milan: ci sono Gomez e Ilicic

SPAL, Cionek: "Vogliamo stare in alto, non sentiamo la pressione"

Fiorentina, Antognoni: "Pjaca un po' indietro, non è ancora al 100%"

SPAL, il dg Gazzoli: "Gruppo formato per essere subito competitivo"

Cagliari, Sau: "Peccato per il ko, ma la sconfitta ci farà bene"

Si sono appena chiuse cinque partite valide per la quarta giornata di Bundesliga . Questi tutti i risultati e i marcatori:

