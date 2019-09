Eredivisie, nei recuperi bene Ajax e PSV

© foto di Image Sport

Ieri si tornava in campo in Eredivisie per giocare alcune partite da recuperare della quarta giornata di campionato. Questa volta non steccano ne PSV e ne Ajax, anzi vanno entrambe in goleada. Ecco di seguito il programma nel dettaglio, i risultati e la classifica aggiornata.

Le partite da recupera:

PSV-Groningen 3-1

Ajax-Sittard 5-0

26.09. 20:00 Feyenoord-Alkmaar

La classifica:

Ajax 17

PSV 17

Vitesse 14

Alkmaar 13

Twente 12

Willem II 12

Sparta Rotterdam 11

Heracles 11

Utrecht 11

Feyenoord 10

Venlo 9

Groningen 7

Zwolle 7

Heerenveen 7

Den Haag 6

FC Emmen 4

Sittard 2

Waalwijk 1