© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non ha fatto in tempo a festeggiare l'esordio in Liga con il Barcellona da titolare Kevin Prince Boateng, che nella serata di ieri è stato derubato nella sua casa di Barcellona. Dopo Barcellona-Valladolid l'ex Sassuolo è tornato a casa e ha trovato la sua dimora sottosopra. I ladri sono entrati e hanno portato via gioielli per 300 mila euro, oltre ai contanti, approfittando dell'assenza del ghanese. A riportarlo è Mundo Deportivo.