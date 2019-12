© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, ha escluso nuovi acquisti nella prossima finestra invernale di calciomercato: "Finiremo la stagione coi calciatori coi quali abbiamo iniziato. Se succederà qualcosa, penso che sarà in estate", ha dichiarato il tecnico spagnolo. I Citizens, in realtà, si stanno guardando intorno da tempo per sistemare la difesa visti i tanti infortuni patiti in quest'avvio di stagione.