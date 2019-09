Il punto sulla Liga - Real Madrid in vetta in attesa del derby con l'Atletico

Tre verdetti piuttosto importanti sono arrivati dai posticipi del turno infrasettimanale di Liga Santander andato in archivio nella serata di ieri. L’Eibar ha battuto in Siviglia con una rimonta ai limiti dell’impossibile, ribaltando i due gol di svantaggio accumulati alla fine del primo tempo. È bastato circa un quarto d’ora (dal 66’ all’82’) alla squadra di Mendilibar per mandare in estasi i propri tifosi. Continua a stupire la Real Sociedad, che con il 3-0 rifilato al Deportivo Alaves si attesta ad un solo punto dalla vetta occupata dal Real Madrid. Segno X in Celta Vigo-Espanyol, con Santi Mina che in zona Cesarini regala un punto alla squadra di Escriba.

In cima al campionato, e facciamo un salto indietro a mercoledì, c’è ancora il Real Madrid, grazie al 2-0 con l’Osasuna, risultato favorevole in vista del derby con l’Atletico Madrid in programma nel prossimo weekend. La squadra di Simeone, distante solo un punto dai blancos, ha superato in trasferta il Maiorca per 2-0, perdendo però Morata per il prossimo turno a causa di una folle espulsione rimediata dall’attaccante ex Juventus, che troppo facilmente ha perso la testa a metà ripresa. Pirotecnico il 3-3 di Valencia-Getafe, altro pareggio di giornata insieme a Leganes-Bilbao e Valladolid-Granada (entrambi 1-1, ndr). Quest'ultimo, tra i tre anticipi di martedì, insieme a Barcellona-Villarreal e Betis-Levante, due gare che sono servite a blaugrana e verdiblancos a scavalcare le squadre che hanno battuto rispettivamente per 2-1 e 3-1.