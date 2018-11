© foto di Imago/Image Sport

Non ha pace Loris Karius, portiere del Besiktas passato alla cronaca per le papere nell'ultima finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid. Questa sera l'estremo difensore tedesco sta vivendo un'altra situazione difficile: la formazione turca è sotto di due gol dopo 6' sul campo del Sarpsborg. La seconda rete incassata è arrivata con una conclusione di Heintz da circa 35 metri: destro abbastanza centrale e sotto la traversa che ha trovato Karius impreparato. Per la gioia del Sarpsborg e la disperazione del Besiktas.