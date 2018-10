Krasnodar, Mamaev rischia di pagare al club 30 milioni per i danni arrecati

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Pavel Mamaev rischia grosso. Non solo la detenzione fino a 8 anni per l'aggressione, insieme ad Aleksandr Kokorin, a un funzionario del Governo russo. Secondo quanto riportato dalla stampa russa il contratto che lega il giocatore al Krasnodar prevede una pena di 30 milioni di euro che lo stesso Mamaev dovrà versare al club in caso di interruzione del contratto a causa di problemi disciplinari. Il Krasnodar, per la cronaca, ha già fatto sapere di volere la rescissione del contratto.