Liga, l'Alaves riacciuffa il pari nel finale: col Leganes finisce 1-1

© foto di J.M.Colomo

Un punto per uno, che in questo caso davvero non fa male a nessuno. Può essere soddisfatto il Leganes, che sul campo dell'Alaves riesce a conquistare un pareggio. E può esserlo anche l'Alaves stesso, non per la posizione di classifica ma per come s'era messa questa partita. Al Mendizorrotza finisce 1-1. Leganes in vantaggio con Braithwaite nel finale di primo tempo. Ma a dieci dalla fine Joselu ristabilisce la parità. Nel finale prova a vincerla la squadra di casa, senza successo. Il pareggio, comunque, è certamente il risultato più giusto.

Il programma della diciassettesima giornata:

Granada-Levante (domani, ore 13)

Real Sociedad-Barcellona (domani, ore 16)

Athletic Club-Eibar (domani, ore 18:30)

Atletico Madrid-Osasuna (domani, ore 21)

Getafe-Real Valladolid (domenica, ore 12)

Celta Vigo-Maiorca (domenica, ore 14)

Espanyol-Real Betis (domenica, ore 16)

Siviglia-Villarreal (domenica, ore 18:30)

Valencia-Real Madrid (domenica, ore 21)

Classifica:

Barcellona, Real Madrid 34

Siviglia 31

Real Sociedad, Getafe 27

Athletic Club, Atletico Madrid, Valencia 26

Granada 24

Osasuna 23

Real Betis 22

Levante 20

Villarreal, Real Valladolid, Alaves 19

Eibar 15

Maiorca 14

Celta Vigo 13

Leganes 10

Espanyol 9