© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella serata di Ligue 1 ha trovato una vittoria importante il Monaco che ha battuto 3-0 l'Amiens grazie alle reti di Ben Yedder, Keita e Maripan. Vittorie casalinghe anche per il Rennes, che ha sconfitto 2-1 l'Angers, per il Nizza che ha avuto la meglio del Metz per 4-1 e per lo Strasburgo che in rimonta ha travolto il Tolosa per 4-2.

Il programma completo del 17° turno di Ligue 1:

Venerdì

19:00 Lilla - Brest 1-0

20:45 Nimes - Lione 0-4

Sabato

17:30 Montpellier - Paris SG 1-3

20:00 Monaco - Amiens

20:00 Nizza - Metz

20:00 Rennes - Angers

20:00 Strasburgo - Tolosa