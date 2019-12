LIVE TMW - DIRETTA BUNDES - Dortmund dilagante, cade il Leverkusen

17.24 - Finisce qui la nostra diretta testuale! Rimanete collegati su Tuttomercatoweb per restare aggiornati su tutte le news della Bundesliga!

RISULTATI FINALI:

Colonia-Leverkusen 2-0

Hertha-Friburgo 1-0

Mainz-Dortmund 0-4

Paderborn-Union Berlino 1-1

1' - Comincia la partita!

11' - Bayer padrone del campo in questa prima parte.

25' - Hector! Conclusione a due passi dalla porta, palla di un soffio a lato! Colonia pericoloso!

39' - Scatta il giallo per Thielmann.

42' - Gara tesa, ammoniti anche Havertz e Dragovic.

16.19 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

50' - Amiri! Conclusione sotto la traversa, ci arriva Horn!

62' - ESPULSO DRAGOVIC! Arriva il secondo giallo, Leverkusen che resta in dieci!

74' - GOL! GOL! GOL! CORDOBA! Hector apparecchia per Cordoba che infila il portiere con una conclusione rasoterra! 1-0!

78' - ESPULSO BAILEY! Reazione ingenua nei confronti dell'arbitro che estrae il rosso diretto!

79' - Gara tesa, ammonito anche Ehizibue.

84' - GOL! GOL! GOL! RADDOPPIO COLONIA! Incornata vincete di Bornauw che trova il raddoppio!

17.19 - Fine partita.

Hertha-Friburgo 1-0

1' - Comincia la partita!

4' - Boyata si becca subito il giallo.

26' - Dilrosun! Azione personale, con personalità arriva al tiro ma trova la risposta pronta di Flekken!

38' - Holer! Prova la conclusione dal limite, palla di un soffio a lato!

16.19 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

53' - GOL! GOL! GOL! DARIDA! Conclusione fantastica da fuori, tiro ad incrocio e palla all'angolino! 1-0!

62' - Gulde! Prova la conclusione di controbalzo, palla fuori di un soffio!

80' - Lukebakio! Conclusione da lontano, palla fuori.

90' - Wolf si becca il giallo.

17.19 - Fine partita.

Mainz-Dortmund 0-4

1' - Comincia la partita!

9' - Grande avvio del Borussia in questi primi minuti.

15' - Episodio dubbio nell'area del Mainz: presunto tocco di mano di Caricol, proteste del Dortmund ma l'arbitro lascia proseguire.

23' - St Juste si becca il giallo.

29' - Reus! Conclusione potente ma centrale, blocca il portiere!

33' - GOL! GOL! GOL! REUS! La sblocca il Dortmund! Sugli sviluppi di un corner la palla finisce al limite, arriva di gran carriera Reus che colpisce di prima ed insacca all'angolo! 0-1!

16.19 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

57' - Ottima gestione del Borussia in questa ripresa.

62' - Mainz che non riesce ad arrivare alla conclusione, Borussia compatto nelle retrovie.

68' - GOL! GOL! GOL! SANCHO! Arriva il raddoppio del Borussia, Sancho trasforma e firma lo 0-2!

70' - GOL! GOL! GOL! HAZARD! Conclusione precisa e palla che supera il portiere e si insacca in rete! 0-3!

81' - Sancho sfiora la doppietta!

85' - GOL! GOL! GOL! SCHULZ!Arriva il poker del gialloneri, Schulz firma nel finale!

17.19 - Fine partita.

Paderborn-Union Berlino 1-1

1' - Comincia la partita!

7' - GOL! GOL! GOL! UNION AVANTI! Ingvartsen firma il vantaggio, Lenz apparecchia e l'attaccante non sbaglia! 0-1!

21' - Scatta il giallo proprio per l'autore del gol, Ingvartsen.

31' - Il Paderborn non ne viene fuori, ottima gestione dell'Union.

35' - GOL! GOL! GOL! PROGER! Arriva il pareggio del Paderborn che trova l'1-1 poco prima dell'intervallo!

37' - Scatta il giallo ai danni di Parensen.

16.19 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

60' - Scatta il giallo per Trimmel.

70' - Zolinski! Conclusione da fuori, palla alta sopra la traversa! Occasione Paderborn!

83' - Ammonito Zolinski.

85' - Gara tesa in questi ultimi minuti, giallo anche per Gjasula.

17.19 - Fine partita.

15.17 - Sono quattro i match che seguiremo in contemporanea:

Colonia-Leverkusen

Hertha-Friburgo

Mainz-Dortmund

Paderborn-Union Berlino

15.15 - Gentili lettori di Tuttomercatoweb, buon pomeriggio da Gennaro Di Finizio! Tra poco seguiremo in diretta il campionato tedesco con le partite delle 15.30