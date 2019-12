LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - Vittorie esterne per Nantes e Reims

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

21.58 - Si conclude qui questa diretta testuale delle sfide del sabato sera del massimo campionato francese. Un sentito ringraziamento per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di Giampaolo Gaias.

21.57 - Si concluderà domani il diciottesimo turno di Ligue 1 con i seguenti match:

Bordeaux-Strasburgo

Lione-Rennes

S. Etienne-PSG

21.56 - Sono terminate le gare delle ore 20. Questi i risultati finali:

Amiens-Dijon 1-1 (19' Cadiz, 28' Konate)

Angers-Monaco 0-0

Brest-Nizza 0-0

Nimes-Nantes 0-1 (28' Louza)

Tolosa-Reims 0-1 (9' Oudin)

AMIENS-DIJON 1-1

20.00 - Comincia il match.

9' - Ammonito Akolo per un'entrata irruenta. Partita molto combattuta a centrocampo

19' - VANTAGGIO DEL DIJON CON CADIZ!! Trovano il gol gli ospiti con Cadiz, lesto a spedire in porta un pallone che vagava in area.

28 - PAREGGIO DELL'AMIENS CON KONATE - Tutto solo Konate si gira in area e batte Gomis.

20.46 - FINE PRIMO TEMPO

21.02 - COMINCIA LA RIPRESA

61' - Partita davvero molto equilibrata anche in questa ripresa.

74' - Grande occasione per l'Amiens con Lefort, ma il suo tiro sfiora la traversa da ottima posizione.

21.50 - FINISCE QUI! PAREGGIO 1-1 TRA AMIENS E DIJON

ANGERS-MONACO 0-0

20.00 - Non cominciato ancora il match. Un po' di ritardo per il fischio d'inizio.

1' - Cominciata anche Angers-Monaco con quasi 5' di ritardo.

17' - Monaco che attacca con insistenza ma finora sono mancate vere e proprie occasioni da gol.

18' - Occasione per il Monaco con Slimani, ma la sua girata termina di poco a lato.

20.50 - FINE PRIMO TEMPO

21.04 - COMINCIA LA RIPRESA

58' - Latitano le occasione da gol per una partita piuttosto spigolosa e davvero poco spettacolare.

79' - Monaco che domina il possesso palla ma il gol non arriva. Adesso in campo anche Keita Balde.

21.55 - FINISCE QUI! PAREGGIO SENZA RETI TRA ANGERS E MONACO.

BREST-NIZZA 0-0

20.00 - Comincia il match.

2' - Occasione per il Nizza: Cyprien calcia dal limite ma Larsonneur salva tutto con una gran parata.

15' - Buona occasione su cross interessante per Mendy, ma il calciatore del Brest non arriva alla deviazione.

26' - Ancora Brest pericoloso con Cardona che prova una conclusione di prima intenzione ma Benitez si distende e para in tuffo.

33' - OCCASIONE CLAMOROSA PER IL BREST- Charbonnier va sul dischetto ma calcia il rigore sulla traversa.

20.46 - FINE PRIMO TEMPO

21.01 - COMINCIA LA RIPRESA

58' - Occasione per il Nizza con un gran botta dalla distanza di Melou, salva il portiere del Brest in tuffo.

59' - Ancora Nizza pericoloso con Maurice che prova la botta dal limite, palla di poco a lato.

83' - Ounas va via con un'azione personale, conclusione forte ma Larsonneur respinge con una grande parata il pallone indirizzato all'angolino.

88' - Occasione per il Brest con Lasne che però calcia fuori da ottima posizione.

21.53 - FINISCE QUI! PAREGGIO SENZA RETI TRA BREST E NIZZA.

NIMES-NANTES 0-1

20.00 - Comincia il match.

13' - Match che rimane in equilibrio. Ancora nessun pericoloso per i due portieri.

17' - Rimane a terra Lafont. Colpo duro per l'ex Fiorentina che ha bisogno dell'intervento dei sanitari in campo.

24' - Nimes più pericoloso del Nantes con ben 4 conclusioni tentate ma tutte finite lontane dalla porta di Lafont, che nel frattempo si è ristabilito dopo il duro colpo rimediato una decina di minuti fa.

28' - VANTAGGIO DEL NANTES CON LOUZA - Bell'imbeccata del Nantes per Louza che controlla bene in area ed è freddo a insaccare lo 0-1.

40' - GOL ANNULLATO AL NANTES - Nantes che trova il raddoppio con Moses Simon, ma la sua posizione è irregolare. Gol annullato.

20.47- FINE PRIMO TEMPO

21.01 - COMINCIA LA RIPRESA

48' - Occasione per il Nimes con una punizione di Ripart ma vola Lafont a respingere.

64' - Nimes che sta provando a reagire ma Lafont e una mira non eccelsa dei suoi avanti, non sta aiutando i padroni di casa.

77' - Nimes vicinissimo al pareggio con il sinistro di Denkey, pallone a lato di poco.

21.50 - FINISCE QUI! IL NANTES VINCE IN CASA DEL NIMS

TOLOSA-REIMS 0-1

20.00 - Comincia il match.

9' - VANTAGGIO DEL REIMS - Subito ospiti in vantaggio con il gol di Remi Oudin che con un tiro dalla media distanza ha sorpreso centralmente Reymet.

22' - - Tolosa in difficoltà dopo il gol subito. I padroni di casa non riescono a creare pericoli al Reims.

33' - Occasione Tolosa con un tiro dal limite di Kone, pallone respinto in corner dalla difesa.

44' - Reims costretto al cambio. Infortunio per Boulaye Dia.

20.46 - FINE PRIMO TEMPO

21.01 - COMINCIA LA RIPRESA

66' - Boisgard lascia il posto a Koulouris. Vedremo se questo cambio desterà il Tolosa.

79' - Occasione per il Tolosa che cerca il pari con un tiro di Sanogo, sventa il pericolo il portiere Rajkovic.

90' - Rimane solo il recupero al Tolosa per provare a evitare l'ennesima sconfitta.

21.51 - FINISCE QUI! IL REIMS VINCE A TOLOSA.

19.48 - Poco meno di 10 minuti al fischio d'inizio dei cinque match in programma.

19.35 - Terminato l'anticipo delle 17.30: Metz e Marsiglia hanno pareggiato 1-1 con i gol di Nguette e Radonjic.

19.32 - Il calcio d'inizio sui vari campi è previsto per le ore 20. nella sfida di ieri sera, il Lille ha sconfitto il Montpellier per 2-1 con i gol di Ikone e Renato Sanches. Gol della bandiera per Delort.

19.30 - Gentili lettori di TUTTOmercatoWEB.com, un cordiale saluto da Giampaolo Gaias, che a breve vi racconterà in diretta tutti gli aggiornamenti relativi alla diciottesima giornata di Ligue 1. Cinque le gare che seguiremo in contemporanea a partire dalle ore 20. Eccole nel dettaglio:

Amiens-Dijon 1-1 (19' Cadiz, 28' Konate)

Angers-Monaco 0-0

Brest-Nizza 0-0

Nimes-Nantes 0-1 (28' Louza)

Tolosa-Reims 0-1 (9' Oudin)