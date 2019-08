Liverpool, incredibile Adrian: messo ko da un tifoso nei festeggiamenti

Brutte notizie per il Liverpool: il portiere Adrian si è infortunato nel corso dei festeggiamenti per la vittoria in Supercoppa. Lo spagnolo è stato travolto da un tifoso proprio a fine partita ed è a rischio per la partita di domani contro il Southampton. Tenuto in stand-by il 36enne Andy Lonergan, acquistato tre giorni fa per ovviare all'infortunio rimediato da Alisson nel corso della partita d'esordio in Premier League contro il Norwich. Sul recupero di Adrian il tecnico Jurgen Klopp rimane fiducioso.

The moment a Liverpool fan injured his own keeper, what a knob. If they lose at the weekend then I’m in no doubt he will be hunted down and killed 😂😂 #Adrian pic.twitter.com/3KohX6cT8X

— J.B. (@Citizen_baker) August 16, 2019