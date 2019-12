PSG, Navas: "A Madrid pensavano che non fossi più adatto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Keylor Navas, portiere del PSG, ha parlato a El Chiringuito del suo addio al Real Madrid: "Ormai si parla del passato e io cerco sempre di ricordarmi le cose buone. Avevo un buon rapporto con Zidane, che mi ha difeso spesso, però ci sono cose che accadono senza sapere il motivo per cui accadono. A Madrid probabilmente pensavano che non fossi più adatto per restare. Poi è arrivata una squadra come il PSG che mi ha convinto subito dandomi grande fiducia".