© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Segnali distensivi tra il PSG e Neymar dopo il rientro dall'infortunio di quest'ultimo. Thomas Tuchel, allenatore dei parigini, ne ha parlato in conferenza stampa: "Sono molto felice che sta facendo vedere a tutti quanto sia importante. Ha un gran cuore e può fare la differenza. Il suo impatto nell'ultima partita è stato enorme, ha giocato con molta intensità. Tutti l'hanno potuto vedere. Sono convinto che continuerà così ed è un bene per noi e per i tifosi".