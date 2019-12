© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Thomas Tuchel, tecnico del PSG, ha voluto chiarire pubblicamente nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Galatasaray, le gerarchie dello spogliatoio dopo che Mbappé si è arrabbiato per l'ultima sostituzione effettuata dal tecnico contro il Montpellier: "Deve rispettare le scelte dell'allenatore. Ha una mentalità ben precisa. Quando vinci tanti titoli e hai un talento come il suo è normale non voler essere sostituito ma devi accettare le decisioni dell'allenatore, devi mostrare rispetto anche nei confronti di chi sta entrando al tuo posto. Ho dimenticato il suo comportamento un minuto dopo che è uscito, non c'è assolutamente niente di personale".