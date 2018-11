Sergio Ramos si vendica di Lovren: like galeotto su Instagram

Nuovo episodio del "Sergio Ramos vs Dejan Lovren". Dopo le pesanti dichiarazioni del difensore del Liverpool e della Croazia, il capitano del Real Madrid e della Spagna si è vendicato via social. Come? Con un galeotto like a una foto su Instagram che lo ritrae alzare la Champions League proprio davanti a Lovren in lacrime.

