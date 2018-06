Spagna, Lopetegui out dopo l'intesa col Real: la spiegazione di Rubiales

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Spagna in grande fibrillazione dopo la decisione della Federazione di esonerare poche ore prima dell'inizio del Mondiale il ct Julen Lopetegui, reo di aver annunciato un accordo col Real Madrid. Il presidente della RFEF, Luis Rubiales, ha così spiegato la scelta: "Non voglio giudicare il modo di fare di un club. Purtroppo fino a 5 minuti prima del comunicato siamo stati tenuti all'oscuro di tutto e come già detto non possiamo passare sopra a questa situazione".

(Clicca qui per la conferenza stampa integrale)