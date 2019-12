Lo Sporting CP e Cristiano Ronaldo, una storia che a distanza di anni scriverà ancora qualche capitolo. Record in prima pagina titola "Alleanza con Ronaldo", spiegando come l'asso della Juventus potrebbe dare il nome all'accademia del club portoghese e non solo. Un progetto che prevede l'apertura di una scuola su scala globale, per il quale le conversazioni (tra Cristiano, Jorge Mendes e il presidente Varandas) sarebbero già partite.