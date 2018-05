TMW - Curci, vice di Karius al Mainz: "La fortuna non sempre può aiutarti..."

© foto di Federico De Luca

Gianluca Curci, nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di 'TMW', (Clicca qui per la versione integrale) ha parlato di Loris Karius, protagonista in negativo nella finale di Champions. Il portiere tedesco era il titolare al Mainz quando Curci faceva il numero 12: Una scelta soprattutto societaria perché volevano valorizzare un calciatore che avrebbe permesso loro di portare nelle casse della società tanti soldi. E così è stato. Karius ha avuto molta fortuna, ma la fortuna non sempre ti assiste".

La finale di Champions è sotto gli occhi di tutti.

"Esatto, ha dimostrato di non essere pronto per quei livelli. L'errore sul terzo gol ci può anche stare, è un errore di valutazione che tutti i portieri possono commettere. Ma il primo no, proprio no: nemmeno a mio figlio di nove anni potrei giustificare un errore del genere".