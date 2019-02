© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Allo Sporting Braga on c'era lo spazio che desiderava così Robert Muric, classe '96 croato, ha deciso di risolvere il suo contratto e adesso è a tutti gli effetti un free agent. L'attaccante ex Pescara non aveva mai esordito in prima squadra, passando sei mesi tra Uder 23 e squadra B.