Ujkani a TMW: "Felice della scelta turca. Voglio chiudere carriera in Italia"

© foto di Federico Gaetano

Nel corso dell'intervista rilasciata a Tuttomercatoweb.com, Samir Ujkani ha parlato anche del suo presente al Rizespor e del suo futuro. In Italia dal 2007 al 2018, l'estremo difensore kosovaro ha discusso anche di mercato e del suo nuovo tecnico Okan Buruk. "Mi manca la vita perché l'Italia per tanti anni è stata la mia di vita. Però avevo bisogno di cambiare paese. Sto conoscendo una Nazione con una mentalità diversa ma spero di tornarci a fine carriera. Adesso ho trent'anni, qui ho tre anni di contratto: la mia storia calcistica vorrei terminarla in Italia. Sono cresciuto all'Anderlecht, in Belgio, ma la mia vita da portiere è stata da voi".

Anno nuovo, squadra nuova, già due tecnici. Adesso la allena una vecchia conoscenza del calcio italiano come Okan Buruk.

"Col nuovo tecnico è cambiato tanto a livello di piglio, grinta. Ha la mentalità italiana, sta lavorando bene. Sono certo che il mister potrà far bene anche in Serie A, se dovesse averne un giorno l'opportunità: parla correntemente italiano, ha idee italiane ma una mentalità internazionale".