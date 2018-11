West Ham, Nasri si allena col gruppo in attesa del contratto

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi ( CLICCA QUI! ) è ancora tutto da definire l'approdo ufficiale di Samir Nasri al West Ham. L'ex City non ha superato le visite mediche e questo ha convinto il club londinese a frenare nel completamento del tesseramento. Quest'oggi, però, il francese, come riporta la stampa inglese, ha sostenuto il suo primo allenamento con il Hammers nel tentativo di dimostrare la sua utilità nella rosa di Manuel Pellegrini.