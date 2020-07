Al Duhail-Mandzukic, ufficiale l'addio. L'ex Juventus ora entra tra gli svincolati di lusso

È durata solo pochi mesi l’esperienza di Mario Mandzukic all’Al Duhail. L’attaccante ex Juventus, che si era trasferito in Qatar nella finestra di mercato invernale dopo che Maurizio Sarri gli aveva fatto capire di non puntare su di lui, nella giornata di oggi ha infatti rescisso il contratto con il suo nuovo club. "Ho raggiunto un accordo con la dirigenza dell'Al Duhail S.C per risolvere il mio contratto di comune accordo. Apprezzo la fiducia e l'ospitalità che ho ricevuto in Qatar e auguro il meglio al club e al team in futuro”, le parole del croato affidate al suo profilo Twitter. Un’interruzione arrivata dunque di comune accordo e che consegna Mandzukic al mercato degli svincolati. Appena otto le presenze collezionate con l’Al Duhail, condite da due gol. Grande attesa, adesso, per capire quale sarà la prossima destinazione dell’attaccante classe 1986, che a 34 anni può ancora dire la sua.