Al via la fase a gironi di Champions! Volano Juve, Lazio, Barça e United. Male PSG e Zenit

Tra tante incertezze, riecco l'attesissima Champions League: oggi ha preso infatti il via la fase a gironi dell'edizione 2020-2021 della più ambita competizione europea. Ripercorriamo insieme le otto partite disputate tra le ore 18 e le ore 21 in giro per il nostro continente, che hanno visto vincere e convincere in primis entrambe le italiane impegnate: la Juventus a Kiev contro la Dinamo (2-0) e la Lazio in casa contro il Borussia Dortmund (3-1).

Questi tutti i risultati, i marcatori e le classifiche aggiornate, gruppo per gruppo:

GRUPPO E

Due pareggi nel Gruppo E di Champions League: reti inviolate a "Stamford Bridge" tra Chelsea e Siviglia, big match che non ha certo ripagato le attese in termini di gol; 1-1 nel giro di appena tre minuti, invece, al "Roazhon Park" tra Rennes e Krasnodar.

Risultati e marcatori

Chelsea-Siviglia 0-0

Rennes-Krasnodar 1-1 (56' rig. Guirassy, 59' Ramirez)

La classifica

Krasnodar 1

Rennes 1

Chelsea 1

Siviglia 1

GRUPPO F

La Lazio travolge il Borussia Dortmund all'Olimpico dopo la vittoria per 2-1 del Club Brugge sul campo dello Zenit nella gara delle 18 del Gruppo F di Champions League.

Risultati e marcatori

Zenit-Club Brugge 1-2 (63' Dennis, 74' aut. Horvath, 93' De Ketelaere)

Lazio-Borussia Dortmund 3-1 (6' Immobile, 23' aut. Hitz, 71' Haaland, 76' Akpa Akpro)

La classifica

Lazio 3

Club Brugge 3

Zenit 0

B. Dortmund 0

GRUPPO G

Barcellona in scioltezza contro il Ferencvaros nel secondo match del Gruppo G di Champions League. Dopo il 2-0 della Juventus a Kiev nella gara delle 18:00, i blaugrana stasera si sono imposti 5-1 tra le mura del Camp Nou vincendo e convincendo dinanzi ai modesti avversari ungheresi. L'unica nota negativa della serata è stata l'espulsione di Gerard Piqué, che al 68' ha causato un calcio di rigore, poi trasformato dagli ospiti per il gol della bandiera, e dovrà quindi saltare il big match con la Juventus del prossimo 28 ottobre.

Risultati e marcatori

Dinamo Kiev-Juventus 0-2 (46' e 84' Morata)

Barcellona-Ferencvaros 5-1 (27' rig. Messi, 42' Ansu Fati, 52' Coutinho, 70' rig. Kharatin, 82' Pedri, 89' Dembelé)

La classifica

Barcellona 3

Juventus 3

Dinamo Kiev 0

Ferencvaros 0

GRUPPO H

Una vittoria esterna e una a domicilio nel Gruppo H di Champions League: Manchester United corsaro in casa del Paris Saint-Germain, 2-0 del RB Lipsia contro l'Istanbul Basaksehir.

Risultati e marcatori

PSG-Manchester United 1-2 (23' rig. Bruno Fernandes, 55' aut. Martial, 87' Rashford)

RB Lipsia-Istanbul Basaksehir 2-0 (16' e 20' Angelino)

La classifica

RB Lipsia 3

Manchester United 3

PSG 0

Istanbul Basaksehir 0