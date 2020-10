Buona la terza per la Sampdoria: primi punti stagionali in attesa del colpo Adrien Silva

Buona la terza per la Sampdoria 2020-2021, che al Franchi ottiene i suoi primi punti stagionali dopo le due sconfitte consecutive con Juventus e Benevento. Prestazione gagliarda dei blucerchiati che, in attesa di abbracciare il colpo Adrien Silva (già annunciato a Firenze sia da Osti che da mister Ranieri), si godono una certezza come Fabio Quagliarella (86 gol in Serie A con la maglia blucerchiata) e una sorpresa quale Valerio Verre. In caso di addio di Gaston Ramirez, grande obiettivo del Torino di Giampaolo, potrebbe essere così proprio l'ex Perugia e Verona a prenderne il posto a livello gerarchico nelle scelte dell'allenatore.