Champions League, tutti i risultati e le classifiche dei gironi in campo stasera

La Lazio pareggia, la Juve perde. In una due giorni di Champions non entusiasmante per il calcio italiano, iniziano a definirsi gli equilibri dei gironi. Chelsea e Siviglia vincono e volano a braccetto in testa al rispettivo raggruppamento; pokerissimo del Manchester United che resta a +3 sul PSG.

GRUPPO E

Krasnodar-Chelsea 0-4 (37' Hudson-Odoi, 76' Werner, 79' Ziyech, 90' Pulisic)

Siviglia-Rennes 1-0 (56' De Jong)

Classifica

Chelsea 4

Siviglia 4

Rennes 1

Krasnodar 1

GRUPPO F

Club Brugge-Lazio 1-1

(14' Correa, 42' Vanaken)

Borussia Dortmund-Zenit 2-0

(78' Sancho, 91' Haaland)

La classifica

Lazio 4

Club Brugge 4

Borussia Dortmund 3

Zenit San Pietroburgo 0

GRUPPO G

Juventus-Barcellona 0-2

(14' Dembele, 91' Messi)

Ferencvaros-Dinamo Kiev 2-2

(28' Tsygankov, 41' De Pena, 59' Nguen, 90' Boli)

La classifica

Barcellona 6

Juventus 3

Dinamo Kiev 1

Ferencvaros 1

GRUPPO H

Manchester United-Lipsia 5-0

(21' Greenwood, 76', 78', 92' Rashford, 86' Martial)

Basaksehir-Paris Saint Germain 0-2

(64', 79' Kean)

Classifica

Manchester United 6

Paris Saint Germain 3

Lipsia 3

Basaksehir 0