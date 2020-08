Chris Smalling saluta la Roma. Niente riscatto e addio prima dell'Europa League

Nonostante una trattativa serrata e ricca di puntate, la Roma non è riuscita a trovare l'accordo col Manchester United per la permanenza di Chris Smalling in giallorosso. Il centrale inglese, ad oggi, il prossimo anno non sarà un giocatore della Roma. Le due società infatti non hanno trovato l'accordo per il riscatto e così l'ex United ha dovuto fare le valigie e rientrare in Inghilterra. Una tegola non da poco per mister Fonseca che dovrà rinunciare al giocatore anche in Europa League, a cominciare dalla prossima sfida contro il Siviglia. Lo stesso Smalling aveva espresso il proprio desiderio di restare a Roma almeno fino al termine della stagione, invece oggi si è dovuto rassegnare all'idea di lasciare i compagni: il suo nome infatti non è presente nella lista che la società giallorossa ha inviato alla UEFA.