Roma, la lista UEFA di Fonseca: fuori Smalling e Pastore, rientrano Zaniolo, Ibanez e Peres

Come le altre squadre italiane, e non solo, anche la Roma ha comunicato alla UEFA la lista dei calciatori a disposizione di Paulo Fonseca per la fase finale dell'Europa League, ad iniziare dall'ottavo di finale contro il Siviglia. Fuori dalla lista Smalling, che il Manchester United non ha concesso per la manifestazione, Cetin e Pastore, dentro invece Zaniolo, Ibanez e Bruno Peres.

Lista A

Bruno Peres

Bryan Cristante

Amadou Diawara

Edin Dzeko

Federico Fazio

Nikola Kalinic

Justin Kluivert

Aleksandar Kolarov

Pau Lopez

Gianluca Mancini

Antonio Mirante

Henrikh Mkhitaryan

Lorenzo Pellegrini

Carles Perez

Diego Perotti

Davide Santon

Leonardo Spinazzola

Cengiz Under

Jordan Veretout

Gonzalo Villar

Nicolò Zaniolo

Roger Ibanez

Lista B

Riccardo Calafiori

Matteo Cardinali