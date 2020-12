Classifica di Serie A, la Juve "perde" sei punti tra Napoli e Firenze: la graduatoria aggiornata

Una vittoria giudiziale, ma che ha i suoi effetti sul campionato. Col successo davanti al Collegio di Garanzia del CONI, il Napoli, oltre ad avere diritto a giocare la gara contro la Juventus, si vede ri-attribuito un punto in graduatoria e aggancia la Roma, ma ovviamente anche la Juventus che perde i tre punti della vittoria, al terzo posto. Ma non solo! Nella serata i bianconeri di Pirlo hanno mancato anche quella che sembrava una vittoria scritta, contro la Fiorentina, allontanandosi ora a dismisura dal primo posto occupato dal Milan. Per Fiorentina e Crotone, in ottica salvezza, tre passi importantissimi.

Milan 31

Inter 30

Juventus 24

Roma 24

Napoli 24

Sassuolo 23

Atalanta 21

Lazio 21

Hellas 20

Sampdoria 17

Udinese 15

Benevento 15

Cagliari 14

Bologna 14

Fiorentina 14

Parma 12

Spezia 11

Crotone 9

Torino 7

Genoa 7