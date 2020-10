Conte è vicino ad alzare un trofeo, ma non a riavere Bastoni. E Handanovic vuole restare

Antonio Conte non si ferma, anzi, rilancia. E lo fa dicendo di sentirsi vicino e pronto a vincere anche in Europa, suo tallone d'Achille finora nella sua carriera da allenatore. Sarà difficile invece vedere Alessandro Bastoni a brevissimo giro di posta, visto che lo stesso Conte ha spiegato come ci voglia tempo per tornare in condizione dopo lo stop inferto dal Coronavirus.

Oltre al tecnico nerazzurro, nel giorno precedente alla sfida contro il Borussia Moenchengladbach, ha parlato anche il capitano Samir Handanovic, preoccupato dai tanti gol subiti dalla migliore difesa della scorsa stagione. In compenso il portiere sloveno ha spiegato di stare bene e che potrebbe non essere la sua ultima annata come numero uno dei nerazzurri.