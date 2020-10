Inter, Conte sulla disponibilità di Bastoni: "Servirà tempo per tornare in condizione"

Nel corso della conferenza stampa della viglia del match di Champions League dell'Inter contro il Borussia Moenchengladbach, Antonio Conte ha parlato del ritorno fra i calciatori disponibili di Alessandro Bastoni, dopo la positività al Covid-19: "Ieri si è allenato e lo farà anche oggi. Verrà in panchina, ma quando si viene da un periodo di guarigione, serve tempo per tornare in condizione. Non basta un giorno. Faremo per il resto delle valutazioni, Brozovic si è affaticato, vedremo anche Sensi se fisicamente è pronto. Non vogliamo correre grossi rischi"