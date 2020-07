Da Pioli a Rangnick, l'obiettivo Scudetto e il futuro, suo e del Milan: Ibrahimovic a 360°

vedi letture

Zlatan Ibrahimovic ha parlato. E le sue dichiarazioni hanno fatto rumore eccome. Schiettezza e pochi peli sulla lingua, già da ieri mattina sono arrivati i primi lanci e i primi titoli. A cominciare proprio da Ralf Rangnick, manager designato del Milan del futuro. Peccato solo che Ibrahimovic non conosca The Professor. E neppure i progetti futuri della dirigenza: "Al Milan non si sa nulla del futuro adesso. Giochiamo e finiamo meglio possibile poi vediamo", spiega lo svedese. Quel che sa, Ibra, è ciò a cui non vuole andare incontro: "Voglio vedere il Milan lottare per il primo posto, giocare in Champions e avere i campioni in squadra", ha ammesso chiaramente parlando del suo futuro.

Proprio il tema legato alla possibile permanenza è ovviamente tratto distintivo di tutte le interviste delle scorse ore: "Difficile vedermi ancora al Milan il prossimo anno", spiega Ibra prima di legare comunque il tutto alla progettualità che la società gli metterà eventualmente davanti. Anche perché se dovesse restare lo farà solo e soltanto con un obiettivo in mente: "Se ero qua dal primo giorno, sicuro vincevamo lo Scudetto. Se sarò qua l'anno prossimo dal primo giorno, sicuro vinceremo". Mai banale, al solito.

In chiusura, una carezza importante a mister Stefano Pioli: "Pioli per me è un signore perché non è facile lavorare in questa situazione come sta facendo lui, però la squadra è dietro di lui. Pioli è molto simile ad Allegri, se avesse avuto la squadra di Allegri sono sicuro al 200% che avrebbe vinto lo scudetto facilmente". Un endorsement importante nei confronti dell'attuale tecnico e del suo lavoro, non solo legato al successo sulla Juventus. Che in parte va contro il futuro arrivo di Ralf Rangnick. Ma in fondo, a Ibra interessa il presente. E come detto, Rangnick neanche lo conosce (ancora).

CLICCA QUI per le parole di Ibrahimovic a Sky

CLICCA QUI per le parole di Ibrahimovic alla Rai

CLICCA QUI per le parole di Ibrahimovic a Mediaset