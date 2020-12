Diego Costa si è liberato dall'Atletico Madrid: ora è uno degli svincolati top al mondo

E' ufficialmente terminate ieri l'avventura di Diego Costa all'Atletico Madrid. Il club della capitale spagnola ha infatti comunicato la risoluzione del contratto, che sarebbe terminato il prossimo 30 giugno, con l'attaccante. Nei giorni scorsi il giocatore aveva chiesto alla società di concludere anticipatamente l'avventura per motivi personali e nella giornata di oggi è arrivata la rescissione.

Il saluto di Simeone Il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone ha parlato in conferenza della rescissione di Diego Costa: "Il club ha rilasciato una dichiarazione per raccontare la situazione di Diego. La società lo ha aiutato senza subire danni e questo genera serenità. Sanno che vogliamo bene a Diego, abbiamo passato molto tempo insieme nel migliore dei modi e abbiamo parlato con lui. Ha anche bisogno di trovare nuove sfide perché è bravo, forte e ovunque andrà farà le cose bene, perché è un combattente. Lo ringrazio, come tutte le persone che ci hanno donato il loro cuore, e così è stato per Diego dal punto di vista sportivo e umano. Spero che trovi la strada migliore e che ci possiamo abbracciare quando ci rivedremo, visto che non ci vediamo da un paio di giorni perché non è venuto ad allenarsi mentre stava trattando".

A una rivale? C'è la penale Quest'oggi, Diego Costa ha ufficialmente rescisso il suo contratto con l'Atletico Madrid. A sei mesi dalla scadenza del contratto, l'attaccante brasiliano ha risolto il suo accordo e adesso è libero di accasarsi altrove: però - riporta 'As' - al momento della rescissione la proprietà dell'Atletico ha inserito una penale, che scatterà qualora Diego Costa nei prossimi giorni decidesse di firmare per una rivale diretta dei Colchoneros.

Per il Mail c'è la Juventus Le big di tutta Europa sono pronte a darsi battaglia per Diego Costa, che poche ore fa ha risolto il suo contratto con l'Atletico Madrid. Secondo quanto riportato dal Daily Mail anche la Juventus avrebbe messo nel mirino l'attaccante spagnolo, che sarà libero di accasarsi dove vuole. Su Diego Costa c'è anche l'Arsenal.