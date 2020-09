Florenzi nuovo calciatore del PSG: lascia la Roma in prestito con diritto di riscatto

Alessandro Florenzi è un nuovo calciatore del Paris Saint-Germain. La notizia era nell'aria da giovedì, questo venerdì è arrivata subito l'ufficialità.

Il laterale classe '91, come comunicato dal club transalpino attraverso un comunicato ufficiale, lascia la Roma con la formula del prestito con diritto di riscatto per una stagione. "Sono davvero orgoglioso e felice di diventare un giocatore del Paris Saint-Germain. Il PSG oggi è uno dei migliori club d'Europa, come confermato anche dalla scorsa finale di Champions League. Voglio dare il massimo per questa società e per i suoi tifosi. Abbiamo tante sfide straordinarie davanti a noi in questa stagione. Sarà un piacere e un onore giocare al fianco di alcuni fra i migliori calciatori del mondo", sono state le prime parole dell'ex Valencia ai canali ufficiali del PSG.

Per Florenzi nuova avventura, dunque, ma senza mai scordare le sue origini: il calciatore della Nazionale è ripartito infatti, anche a Parigi, dal numero che ne ha fatto la fortuna a Roma, il 24.