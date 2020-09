Florenzi dalla Roma al PSG: "Sarà un onore giocare con alcuni fra i migliori al mondo"

Dopo l'ufficialità del suo arrivo in prestito con diritto di riscatto dalla Roma, il Paris Saint-Germain ha pubblicato anche le prime parole del suo nuovo acquisto Alessandro Florenzi: "Sono davvero orgoglioso e felice di diventare un giocatore del Paris Saint-Germain. Il PSG oggi è uno dei migliori club d'Europa, come confermato anche dalla scorsa finale di Champions League. Voglio dare il massimo per questa società e per i suoi tifosi. Abbiamo tante sfide straordinarie davanti a noi in questa stagione. Sarà un piacere e un onore giocare al fianco di alcuni fra i migliori calciatori del mondo", le sue dichiarazioni.