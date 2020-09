Gli agenti di Lautaro a Barcellona. Per riaprire il sogno di giocare con Messi

vedi letture

Quando tutto sembrava finito, quando anche il ds Piero Ausilio aveva chiuso il capitolo relativo alla cessione, ecco la sorpresa. L'entourage di Lautaro Martinez è a Barcellona. Un colpo di scena della giornata: gli agenti staanno cercando di trovare una soluzione per il possibile addio del Toro. Ci sarebbe stata una riunione con la dirigenza Culè per portare il giocatore agli ordini di Ronald Koeman. La trattativa sembrava essersi spenta, come spiegato anche dall'Inter, ma il viaggio di Beto Yaqué e Rolando Zarate può cambiare le carte in tavola. Lionel Messi non ha mai nascosto la stima per l'amico Lautaro e il desiderio di giocarci insieme. L'Inter lo ha blindato ma il viaggio catalano potrebbe cambiare le carte in tavola sin da oggi.