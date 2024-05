Javier Zanetti annuncia: "Lautaro e Barella rinnoveranno sicuramente con l'Inter"

"Lautaro e Barella rinnoveranno sicuramente. Sia da parte nostra sia da parte loro c'è massima predisposizione a continuare a lavorare insieme". Non ha dubbi Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, quando a Radio Serie A parla delle trattative per rinnovare i contratti di due senatori nerazzurri come Lautaro Martinez e Nicolò Barella. Entrambi hanno attualmente un accordo in scadenza nel 2026.

