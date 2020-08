Gli elogi a Lukaku, la difesa di Lautaro, gli auguri a Pirlo: a tutto Conte alla vigilia di Inter-Bayer

vedi letture

Giornata di vigilia in casa Inter, visto che alle ore 21 di lunedì presso l'"Esprit Arena di Dusseldorf" i nerazzurri sfideranno il Bayer Leverkusen per i quarti di finale di Europa League. A presentare il match è intervenuto come di consueto mister Antonio Conte, che prima alle tv, poi in conferenza stampa e infine al sito ufficiale del club ha toccato vari argomento come il gran rendimento del suo pupillo Lukaku, l'ottima stagione di Lautaro Martinez, le ambizioni generali dei suoi... E ancora: le qualità dell'avversario rossonero e la nuova avventura da allenatore del suo ex calciatore Andrea Pirlo.

Queste, nel dettaglio, tutte le dichiarazioni di Conte alla vigilia di Inter-Bayer Leverkusen:

