Inter, Conte: "Havertz ha grandi qualità, spero che non le dimostri domani"

Arrivano ulteriori dichiarazioni del tecnico dell'Inter Antonio Conte a margine della conferenza stampa in vista della sfida contro il Bayer Leverkusen, riportate dal sito ufficiale del club nerazzurro:

Qual è la condizione della squadra?

"Veniamo da tante partite giocate in sequenza, in condizioni climatiche dure. C’è entusiasmo e voglia di affrontare questa sfida e di andare in semifinale. Penso che tutti stiamo cercando di lavorare per riportare l’Inter dove merita, ad essere una squadra capace di mettere trofei in bacheca".

Nel Bayer Leverkusen Havertz è il giocatore di maggiore talento.

"Havertz è un giocatore che ha grandi qualità: ha grande tecnica e le carte in regola per avere una grande carriera ma speriamo che domani non lo dimostri".